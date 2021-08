Dilipak'tan Erdoğan'a dikkat çeken sözler

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 10:49

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Suali mukadderler ve Olimpiyad gerçeği” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Dilipak bugünkü yazısında, isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eleştiri ve uyarılarda bulundu.

“Siyasette en çok sorulan-sorulacak olan konular şunlar: Rüşvet, torpil, iltimas, haksız kazanç, adalet” diyen Dilipak, kendini mutlak konumda görenlerin “İlahlık” iddiasına bulunduğunu söyledi.

Dilipak’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Siyasette en çok sorulan-sorulacak olan konular şunlar: Rüşvet, torpil, iltimas, haksız kazanç, adalet. Aslında bunların hepsinin kökeninde Ehliyet, Emanet ve Adalet var! Devlet, siyaset bu sacayağı üzerinde durur. Bunlardan biri kırılırsa vay o halkın da, yöneticilerinin de başına geleceklere. Bu konuda devlet şeffaf olmak zorundadır. Yoksa gerçeğin yerini söylenti alır. Söylenti şüyuu bulursa, hadise şüyuu vukuundan beter hale gelir. Söylenti kargaşanın ikiz kardeşidir.

Siyaset vekalet müessesesidir. İstişare ve şûra esastır. Kendini mutlak konumda gördüğü an, kutsadığı an İlahlık ve Rablik iddiasında bulunmuş olur. Hesap veremeyen siyaset hesap da soramaz. Bu hep iktidardan sorulur ama, bu işin iktidarı muhalefeti yoktur. Yerel yönetimi yoktur. Bu ahlaksız STK şemsiyesi altındaki Vakıf, Dernek, Oda, Sendika, Kooperatif her yere uzanır. Şirketler de öyle. Bu hastalık sirayet eder, yani bulaşır. Toplum zaman içinde farklı dini, mezhebi, etnik, ideolojik, politik, felsefi ve vijdani kanaat farklılıklarına sahip kesimlerine kadar, bir yandan birbiri ile savaşırken, öte yandan benzeşirler.