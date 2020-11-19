Dinozor nüfusunun Dünya'ya asteroit çarpmadan önce azalmadığı ileri sürüldü
Yeryüzünde dinozor nüfusunun, Dünya'ya asteroit çarpmasından önce azalmadığı ileri sürüldü.
The Independent gazetesinin haberine göre, Bath Üniversitesi ve Doğa Tarihi Müzesi'nden bilim insanları, asteroit Dünya'ya çarpmamış olsaydı dinozorların yerkürede daha uzun süre hakimiyetlerini sürdürebileceklerini açıkladı.
Bilim insanları, bu sonuca ulaşmak için farklı dinozor aile ağacını bir araya getirdi, ana dinozor gruplarının bu dönemde hala yeni türler dünyaya getirip getirmediğini ölçmek için istatistiksel modelleme kullandı.
Araştırmada Dünya'ya çarpan asteroit o denli yıkıcı olmasaydı, dinozorların yeryüzünde en baskın kara hayvanı olabileceği ve daha da gelişebileceği sonucuna varıldı.
Daha önce yapılan çalışmalar, Dünya'ya yaklaşık 66 milyon yıl önce asteroit çarptığında dinozor nüfusunun halihazırda ciddi biçimde azalma sürecine girmiş olduğu önermesinde bulunmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- Son ankette ittifakların oy oranı belli oldu
- Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
- Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na attığı destek tweetini sildi
- İYİ Parti'li vekiller oy oranlarını açıkladı
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- Menemen Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu
Video Haberler
- Türk zeytinyağı yerine Afrin yağı pazarlanıyor
- Şaşkına çeviren para! Anlayınca derin bir nefes aldı
- Madenciler patronun kaçak kömür kamyonunu yakalattı
- İkinci kez cam filmle yakalanan sürücüden ilginç savunma
- Avrasya Araştırma'dan Çakıcı tepkisi
- AKP'li Mehmet Metiner, Alaattin Çakıcı’yı savundu
- Karadeniz Bölgesi’nin CHP’li başkanlarından sert tepki
- Delil olarak sunuldu! Azerbaycanlı modele darp anı
- Tilkilerle olan arkadaşlığı büyük ilgi gördü
- İstanbul'da panik anları! Cep telefonuyla kaydedildi
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı devam ediyor!
- AKP'nin 'Yelizi'nden Çakıcı-Kılıçdaroğlu yorumu
- Son ankette ittifakların oy oranı belli oldu
- Davutoğlu, iktidara destek şartlarını açıkladı
- Enginyurt, Kılıçdaroğlu'na attığı destek tweetini sildi
- İYİ Parti'li vekiller oy oranlarını açıkladı
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- Menemen Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu