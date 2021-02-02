Diş fırçası ithalatında koruma önlemi uygulanacak
Diş fırçası ithalatına, 2024 yılına kadar üç dönemi kapsayacak şekilde ek mali yükümlülük uygulanacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, diş fırçası ithalatına yönelik soruşturmanın tamamlanmasıyla, söz konusu ürünün ithalatına; 3 Şubat 2021-2 Şubat 2022'i kapsayan birinci dönemde 0.19 dolar/adet, 3 Şubat 2022-2 Şubat 2023'ü kapsayan ikinci dönemde 0.17 dolar/adet, 3 Şubat 2023-2 Şubat 2024'ü kapsayan üçüncü dönemde 0.15 dolar/adet ek mali yükümlülük uygulanacak.
Kararla belirlenen 144 ülkenin bu korunma önleminden etkilenmemesi için tarife kontenjanı tanımlandı. Tarife kontenjanı miktarı, her bir dönemde, bu ülkelerden yapılacak kapsam dahilindeki ürünün tamamı için toplam 6.28 milyon adedi, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli ürün için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı miktarı ise 2.09 milyon adedi geçemeyecek.
Kaynak: Reuters
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