Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler sahada yenilgiye uğradılar." dedi.

aa
21 Temmuz 2020 Salı, 16:06
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer’de mevkidaşı Kalla Ankourao ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler sahada yenilgiye uğradılar." dedi.


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