Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'deki temaslarının ardından yurda dönüşü öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir’deki temaslarının ardından yurda dönüşü öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Afganistan'daki son duruma ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan'da diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.
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