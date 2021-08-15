Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'deki temaslarının ardından yurda dönüşü öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA
15 Ağustos 2021 Pazar, 20:52
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir’deki temaslarının ardından yurda dönüşü öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Afganistan'daki son duruma ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan'da diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor" dedi. 


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