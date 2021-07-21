Dışişleri’nden AB’ye 'KKTC' yanıtı

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 00:32

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in açıklaması hakkındaki soruya cevap verdi.

Bilgiç, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC ziyaretinden sonra yaptığı açıklama, AB’nin KKTC konusunda ‘gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun yeni bir kanıtı olduğunu’ savundu.

Bilgiç, “Sırf AB dayanışması adına yapılan ve bizim için yok hükmündeki bu açıklama, AB içinde veto hakkını kötüye kullanan GKRY ve Yunanistan’ın sözcülüğünü ve avukatlığını yapmaktan öteye geçmemektedir. AB’nin bu tutumuyla Kıbrıs meselesinin çözümünde hiçbir olumlu rol oynaması mümkün değildir” açıklamasında bulundu.

MARAŞ KARARINA DESTEK

KKTC makamlarının Maraş konusunda aldığı kararlara Türkiye’nin desteğinin tam olduğunu kaydeden Bilgiç, şöyle devam etti:

“Bu kararlar Maraş’ta mülk sahiplerinin de haklarını korumaya yöneliktir. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu kararlar yeni mağduriyetler yaratmayacak, eski mağduriyetleri bertaraf edecektir. Bu vesileyle AB’yi bir kez daha Ada’daki gerçekleri görmeye, ayrıca Kıbrıs Türklerini ve müktesep haklarını yok sayma politikasını sonlandırmaya davet ediyoruz.”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Açıklaması Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/p1Mq9M80Av pic.twitter.com/rS2yN9fRko — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 20, 2021

NE OLMUŞTU?

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesine mektup göndereceği açıklandı.

Borrell, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in Hristodulidis ile görüşmesi sonrasında bir açıklama yayınladı. Erdoğan ve Tatar'ın Maraş ile ilgili açıklamalarından derin endişe duyduğunu belirten Borrell, bunun “Maraş'ın statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı ve kabul edilemez bir karar olduğunu” ifade etti.

Açıklamada “AB, uluslararası hukuka aykırı tek taraflı eylemlerden ve yeni provokasyonlardan kaçınılması gerekliliğinin bir kez daha altını çizmektedir” ifadeleri yer aldı.