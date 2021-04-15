DİSK 1 Mayıs Bildirisi’nde Kod 29 zulmünden ücretsiz izin dayatmasına taleplerini sıraladı

15 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

DİSK’in 1 Mayıs Bildirisi’nde ekonomik kriz ve üzerine gelen Covid-19 salgınıyla zor günler yaşandığına işaret edilerek, “İşçiye, emekçiye tedbir yok, aşı yok! İş yok, gelir güvencesi yok! Sosyal devlet yok, adalet yok! Hakkımızı arayıp sormak istesek hak, hukuk, demokrasi yok! Ancak bu böyle gitmez” denildi. Bildiride şu taleplere yer verildi:

- Tüm çalışanların derhal aşılanması için salgınla mücadelede şirketlerin çıkarlarının, siyasi hesapların değil, halk sağlığının esas alınması için umut yan yana.

750 LİRA EK GELİR

- İşten çıkarma yasağının tüm istisnalarının kaldırılması için milyonlarca işçinin haksız-hukuksuz biçimde işten atılmasına yol açan Kod-29 zulmüne son verilmesi için umut yan yana.

- Ücretsiz izin dayatmasına son verilmesi için tüm işçilerin en az asgari ücret kadar kısa çalışma ödeneği desteği alabilmesi için umut yan yana.

- Pandemi süresince asgari ücretin vergi ve kesintilerden muaf tutulması için asgari ücretin brütünün net olarak ödenmesi için, böylece tüm çalışanlara ayda en az 750 TL ek gelir için umut yan yana.

- İşsizliği azaltmak için, gelir kaybı olmaksızın çalışma süreleri kısaltılmalı, haftalık çalışma süresi 37,5 saate düşürülmelidir. İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılmalıdır. İşsizliğe karşı umut yan yana.

- Acil olmayan mega projelerin iptal edilmesi, sermayenin vergi ayrıcalıklarının kaldırılması ve böylece pandemide işçilere, emekçilere daha fazla sosyal destek sağlanması için umut yan yana.

- Örgütlenme, toplusözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılması için umut yan yana.

- Covid-19 salgını kadınların ev içi işyükünü artırıyor, kadınları işsiz bırakıyor, kadına yönelik şiddeti tırmandırıyor. İstanbul Sözleşmesi ile 6284 Sayılı yasanın etkin şekilde uygulanması için; Uluslararası Çalışma Örgütü’nün İşyerinde Şiddete Karşı 190 sayılı Sözleşmesi’nin onaylanması için umut yan yana. Bildirinin son bölümünde ise “İnsanlığın ve ülkemizin geleceği için, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış ve demokrasi için, emeğin Türkiyesi ve emeğin dünyası için 1 Mayıs’ta umut yan yana” denildi.