DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu koronavirüse yakalandı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Arzu Çerkezoğlu, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 11:55
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu koronavirüse yakalandı
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaptırdığı koronavirüs testinde sonucun pozitif çıktığını duyurdu.

Çerkezloğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dün gece yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendm. Herhangi bir şikayetim yok, sağlık durumum gayet iyi. Sadece 14 gün fiziken mücadele alanlarında olamayacağım. Haklarımız için omuz omuza mücadeleye devam..."



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