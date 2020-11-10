DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu koronavirüse yakalandı

10 Kasım 2020 Salı, 11:55

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yaptırdığı koronavirüs testinde sonucun pozitif çıktığını duyurdu.

Çerkezloğlu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dün gece yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendm. Herhangi bir şikayetim yok, sağlık durumum gayet iyi. Sadece 14 gün fiziken mücadele alanlarında olamayacağım. Haklarımız için omuz omuza mücadeleye devam..."



