Disney’de kan değişimi

21 Mayıs 2021 Cuma, 11:49

Amerika’nın mitik kırsal yaşamını, saflığın kötülükle savaşımını simgeleyen, yaratıcısı Walt Disney’in küçük kasaba anılarını idealleştiren çizgi romanların ve çizgi filmlerin dünyadaki bir numaralı adı Disney Şirketi, postmodern, kaotik kent yaşamının gerçekleriyle savaşan, işkenceye uğrayanların kurtarıcısı , bilimle hiç bağdaşmayan yıkıcı üstün güçlere sahip Marvel Entertainment’ın kahramanlarını 4 milyar dolara satın almıştı. Beş bin personelin çalıştığı Marvel’ın bünyesinde Spider Man (Örümcek Adam), Hulk, Iron Man, X-Men, Fantastic Four (Fantastik Dörtlü), Blade, Thor, The Avengers, The Punisher, Captain America (Kaptan Amerika), Dardevil başta olmak üzere yedi bin süper kahraman yer alıyordu.

Pixar’ı da bünyesine katan Disney için bu girişim hem kültürel hem de tecimsel açıdan çok karlı oldu. Hannah Montana, High School Musical, The Princess and the Frog (Prenses ve Kurbağa) filmleriyle çoğunlukla doğrudan genç kadın izleyiciyi hedefleyen Disney Stüdyosu, Marvel’ı bünyesine kattıktan sonra Örümcek Adam ve Iron Man ile genç erkek izleyici kitlesini de safına çekti. Şirket, delikanlıları yakından izledikten sonra tatlı, sevimli prenslerin yerlerini çizgi roman kahramanlarının aldığını belirtti.

Marvel’ın bazı çizgi kahramanlarının Disney Stüdyosu dışındaki başka stüdyolarda da hakları var. Tüm eğlence parklarının işletim hakkı Universal’e ait, bundan ötürü de Disney çizgi kahramanlarının hepsini Disneyland’da, filmlerinde kullanamıyor. Marvel’ın video oyunları, oyuncakları, kitapları, çizgi romanları, internet hakları Disney’e geçti. Disney Şirketi, Marvel filmlerinden yüzde alıyor. Stüdyo yöneticileri, Marvel’ı kesinlikle Disney’leştirmek istemiyorlar. Holywood sürekli çizgi romanlardan uyarlanan yüksek bütçeli yapımlar üretiyor. Disney-Marvel birleşmesinin ardından Warner Şirketi de önlemini aldı ve DC Entertainment adlı yeni bir bölüm kurarak Batman, Superman, Wonder Woman gibi çizgi romanlara, 300 gibi grafik romanlara yoğunlaştı.

Milyar dolarların peşindeki stüdyolar sömürülmeye açık gençleri hedefliyorlar. Daha önce Pixar’ı bünyesine katıp onu yaratım aşamasında bağımsız, özgür bırakan Disney, aynı stratejiyi Marvel’a da uyguladı. The Princess and the Frog bu değişikliğin başlıca göstergesi. Beyaz prensesler galerisinin içine ilk kez siyahi bir kahraman girdi. Song of the South (1946), Jungle Book (Orman Kitabı/ 1946) gibi ırkçılıkla suçlanan filmler yapan stüdyo için Prenses ve Kurbağa (John Musker, Ron Clements) önemli bir girişim oldu.

Usta bir şef olmak isteyen Tiana’nın başarı öyküsü siyahilerin kenti New Orleans’ta geçer. Animasyonun Prensi Naveen ne siyah ne beyazdır. Tiana’yı siyahi oyuncu Anika Noni Rose, Prens Naveen’i Brezilyalı Bruno Campos seslendirir. Tiana ve Naveen yeşil kurbağalara dönüşürler. Böylelikle tam yetmiş yıl sonra Disney Stüdyosu’nda beyaz prenseslerin, prenslerin yerlerini siyahi prensesler ve prensler alırlar.

Pixar Stüdyosu’nun Oscar ödüllü Soul’da (2020) siyahi kahraman Joe baş roldedir. Tam zamanlı müzik öğretmeni Joe Gardner’ın en büyük tutkusu caz müziğidir. Cazın efsanesi Dorothea Williams ile birlikte sahneye çıkma teklifi alan Joe sevinç içinde eve dönerken çukurun içine düşer, kendini Öteki Dünya’da bulur. Tam hayatımın başladığı gün ölemem diyen Joe yeniden dünyaya dönmek için uğraş verir. Peter Docter ile Kemp Powers’ın yönettiği Soul, yaşamı dolu dolu yaşamak ve vicdan üstüne başarılı bir animasyondur.