Disney, filmlerin vizyon tarihini tekrar erteledi

24 Eylül 2020 Perşembe, 16:46

Scarlett Johansson'un oynadığı "Black Widow", 6 Kasım’da gösterime girecekti. Stüdyo, Christopher Nolan’ın "Tenet"inin ABD’de hayal kırıklığı yaratan performansı ve "Wonder Woman 1984"ün gecikmesinin ardından filmi büyük ekranda göstermek için yeni bir zaman planladı ve gösterim tarihini 7 Mayıs 2021'e erteledi.

2017'nin gişe rekorları kıran "Murder on the Orient Express" filminin devamı niteliğindeki "Death on the Nile", 23 Ekim’de planladığı galasını 18 Aralık 2020'de yapacak.

Spielberg'ün müzikallere ilk girişimi olan "West Side Story" de 18 Aralık 2020 yerine, tam bir yıl sonra 10 Aralık 2021'de gösterime girecek.

Salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler ve yeni vizyon tarihleri şöyle:

2020

"The Empty Man" - 23 Ekim

"Soul" - 20 Kasım

"Free Guy" - 11 Aralık

"Death on the Nile" - 18 Aralık

2021

"Everybody’s Talking About Jamie" - 22 Ocak

"The King’s Man" - 12 Şubat

"Raya and the Last Dragon" - 12 Mart

"Bob's Burgers" - 9 Nisan

"Ron’s Gone Wrong" - 23 Nisan

"Black Widow" - 7 Mayıs

"Cruella" - 28 Mayıs

"Luca" - 18 Haziran

"Shang Chi and The Legend Of The Ten Rings" - 9 Temmuz

"Jungle Cruise" - 30 Temmuz

"Deep Water" - 13 Ağustos

"Beatles Get Back" - 27 Ağustos

"The Last Duel" - 15 Ekim

"Eternals" - 5 Kasım

"West Side Story" - 10 Aralık

Kaynak: Beyazperde