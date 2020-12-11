Disney+ Türkiye'de ne zaman kullanıma girecek?

11 Aralık 2020 Cuma, 10:57

The Walt Disney Company'nin çevrimiçi yayın platformu Disney+ hizmet sunduğu ülke sayısını artıracağını açıkladı.

NTV'nin aktardığına göre şirketten yapılan açıklamada Disney+'ın Star isimli yeni hizmeti ile birlikte 23 Şubat 2021 tarihinde daha fazla ülkede erişime açılacağı bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamada platformun özellikle Doğu Avrupa ülkeleri için erişime açılacağı bilgisinin altı çizildi.

Türkiye'de ne zaman yayına başlayacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmayan platformun bu tarihte ülkemizde de kullanıma girebileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz aylarda Avrupa'nın bazı ülkelerinde erişime açılan servis İngiltere, İrlanda, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya ve İsviçre'de 24 Mart itibari kullanıma açılmıştı.

Özellikle corona virüs pandemisi döneminde kullanıcı sayısını ciddi oranda artıran Disney+'ın 2 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 86.8 milyon aboneyi geçtiği açıklandı.