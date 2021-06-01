Divriği'de mera anlaşmazlığı kavgaya dönüştü

01 Haziran 2021 Salı, 15:26

Divriği ilçesinde sürü sahipleri ile köylüler arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Karasar ve Pargam Köyü nüfusuna kayıtlı 2 genç sürü sahipleri tarafından darbedildi. Darbedilen gençler 10 günlük iş göremez raporu aldı.

Sivas İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Güller'inde destek verdiği 35 köy muhtarı, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'ÇEVRE KÖYLERE RAHATSIZLIK VERİYOR'

Köylülere destek veren Güller, ''Bu durum 15 yıldır devam eden zaman zaman derin hadiselere yol açan durum kanayan yaramızdır. Bu süreçlerde, bazı köy muhtarları ve buna mukabil köy halkından bazı kişiler küçük çıkarlar ve beklentiler uğruna, köylerimizin rızalarını, görüşlerini almadan sürü sahipleri ile noter kanalıyla gizli anlaşmalar yapıyor. Sürülerin küpelerini usulsüz olarak kendi üzerlerine alarak, sürü sahiplerini o köye yerleştiriyor. Bunun sonucuna köylerimize, meralarımıza yerleşen sürü sahipleri hem yerleştiği köye hem de çevre köylere rahatsızlık veriyor. Bu hadiseler şikayet konusu edilerek adli kolluğa yansıyor. Bazen de mahkemelere aksediyor'' dedi.

TAHLİYE EDİLECEKLER

Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, köy muhtarları ile yaptığı görüşmenin ardından güvenlik açısından, sürü sahiplerinin Karasar ve Pargam merasından tahliye edileceğini söyledi.