Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüse yakalandığını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Erbaş, "Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah" dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2021 Cumartesi, 15:41
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüse yakalandığını açıkladı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bitlis'te şehit olan 11 asker için  dün Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki camiinde yapılan cenaze törenine katılmamıştı. 



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