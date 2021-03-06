Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüse yakalandığını açıkladı

06 Mart 2021 Cumartesi, 15:41

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bitlis'te şehit olan 11 asker için dün Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki camiinde yapılan cenaze törenine katılmamıştı.



