Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bozkurt'ta: Bizlere düşen takdire rıza göstermektir
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde okuduğu Cuma hutbesinde "Bizlere düşen her türlü tedbiri aldıktan sonra Cenâb-ı Hakkın takdirine rıza göstermektir" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt İlçesi Yeni Camii’nde Cuma namazı kıldırdı, Cuma hutbesini okudu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı namazda “Gün, Birlikte Yaralarımızı Sarma Günüdür” başlıklı hutbeyi okuyan Erbaş "Üç haftadır orman yangınlarıyla canla başla millet olarak mücadele ediyoruz. Rabbimize sosuz hamd ve sena olsun ki orman yangınları kontrol altına alındı, elhamdülillah." dedi.
Erbaş, "Şimdi de Kastamonu, Sinop, Bartın illerimiz büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya. Ancak geçmişte olduğu gibi bugün de biz müminler, umutsuzluğa kapılmadan zorluklarla mücadele edebilecek inanca ve dirence sahibiz elhamdülillah. Devletimizin kararlılığı, milletimizin azmi ve Rabbimizin yardımıyla tüm zorlukların üstesinden geleceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.
Erbaş, hutbesinde felaketler için "Takdir Allah’ındır; bizlere düşen her türlü tedbiri aldıktan sonra Cenâb-ı Hakkın takdirine rıza göstermektir. Maddi ve manevi sebeplerin tamamına başvurduktan sonra Rabbimize tevekkül etmektir." çağrısında bulundu.
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