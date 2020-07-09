Diyanet İşleri Başkanı’ndan 81 ilin müftüsüne talimat

09 Temmuz 2020 Perşembe, 14:49

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kovid-19 normalleşme süreciyle ilgili 81 il müftülüğüne gönderdiği talimatla, din görevlileri tarafından manevi destek ya da tebrik amaçlı iştirak edilen törenlerde vatandaşların kurallara uygun davranılması hususunda uyarılmasını istedi.

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