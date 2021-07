Para yabancıya gitmedi: Diyanet'in beş yıldızlı otel sevdasının sırrı

11 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 130 bin personeline indirimli tatil için anlaştığı beş yıldızlı muhafazakâr otel, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın akrabası Talip Kahraman’ın vârislerine ait Altis Resort Otel & SPA çıktı. İhalesiz yapılan sözleşmeye göre Diyanet personeline rezervasyon tarihindeki konaklama bedeli üzerinden yüzde 15 indirim yapılacak. Alkolsüz her şey dahil otelde kişi başına 100 doları bulan yatak fiyatı, tur operatörleri tarafından fahiş bulunuyor. Antalya’da sezonda en pahalı otelin bile içki dahil kişi başına en fazla 40 Avro’ya satın alındığına dikkat çeken seyahat acenteleri, Diyanet’in anlaşmasının yandaşa para kazandırmaya dönük bir anlaşma olduğu görüşünde. Otelin tatil sitelerinde en düşük fiyatı 341 lira olarak veriliyor. Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, “Seyahat acentem faaliyette olsa ve benim personelim böyle bir anlaşma yapsaydı derhal iş akdini feshederdim” diyor.

Bütün konferans ve toplantılarını beş yıldızlı otellerde yapmayı gelenek haline getiren Diyanet İşleri Başkanlığı, personelinin tatil ihtiyacı için de bu geleneği bozmadı ve Antalya’da beş yıldızlı bir otelle yüzde 15 indirim yapılması karşılığında sözleşme imzaladı. Yuttaşa “İsraftan ve lüksten kaçının” diye fetva veren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 130 bin personele sahip olması ve bunun yarısının tatil yapması durumunda otelin kazanacağı para dudak uçuklatacak bir meblağı buluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personelinin indirimli tatil yapması için anlaştığı otel tanıdık çıktı. Sözleşme imzalanan Altis Resort Otel & SPA, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın akrabası Talip Kahraman Şirketler Grubu’na ait. İsmail Kahraman, Talip Erdoğan’ın çocuklarının yaptırdığı Etimesgut’taki cami açılışında Talip Kahraman’la akraba olduğunu kürsüden açıklamıştı. Temmuz ayı oda fiyatlarından yüzde 15 indirim yapıldığında kişi başı günlük fiyatı 920 liraya ulaşan otelle tur şirketlerine uygulanan indirim oranı yüzde 40’lar düzeyinde. Bir başka ilginç durum ise Talip Kahraman Şirketler Grubu’na ait yine beş yıldızlı Altis Resort Belek Otel’in fiyatları yarı yarıya ucuz olmasına karşın bu grubun en pahalı oteli olan Serik’teki Altis Resort’un seçilmesi. Antalya’da daha ucuza muhafazakâr oteller de mevcut ama Diyanet İşleri Başkanlığı, personeli için en pahalı oteli tercih etmiş. Diyanet İşleri Başkanlığı seyahat acentesi gibi çalışıyor ve otelden odayı daha yüksek indirimle alıp da personeline yüzde 15 indirimle satıyorsa fiyat makul bulunabilir. Ancak böyle bir durum söz konusu değilse yüzde 15 indirimi küçük gruplar için bile hiçbir seyahat acentesi avantajlı görmez. İçkili her şey dahil beş yıldızlı otellerin seyahat acentelerine verdiği fiyat en fazla 40 Avro olurken içkisiz her şey dahil muhafazakâr bir otelde kişi başına 100 dolar ya da 89.5 Avro’yla hiçbir acente sözleşme imzalamaz. Seyahat acentelerinde bu otelin kapı fiyatı iki kişilik 2 bin 100 lira civarında. Yani kişi başına 1050 lira civarında. Diyanet’in indirimi ile fiyat 920 liraya düşüyor. 130 bin personelinin ailesi de düşünüldüğünde ve personelin yarısının ailesiyle birlikte tatil yaptığı göz önüne alındığında otelin bir sezonda kazanacağı para devasa boyutlara ulaşıyor. Kaldı ki otel, rezervasyon garantisi için belli bir miktarı da peşin isteyecektir. Bu durumda otelin bu yılın en kârlı oteli olacağı şimdiden ilan edilse yeridir.

Avrupa ve Türkiye’de konuştuğumuz pek çok tur operatörüne sözleşmedeki fiyatı sorduğumuzda “çok fahiş” buldular. Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, sözleşmenin detaylarını iletip Diyanet İşleri Başkanlığı’nın adı söylemediğimizde “Kim bu deli ya? Batar valla. Hangi seyahat acentesi bu anlaşmayı yapan? Sektörde yeni olmalı. Yüzde 15 indirim mi olur? Kişi başı fiyat 100 dolar ya da 80 Avro yapar ki en pahalı otelle bile böyle fahiş bir sözleşme imzalanmaz. Hele ki içkinin olmadığı muhafazakâr bir otelle hiç. Seyahat acentem faal olsaydı ve benim bir elemanım içkinin dahil olmdığı her şey dahil sistemle kişi başı 100 dolarla anlaşma yapsaydı onu kapının önüne koyardım” dedi. Seven Tur’un sahibi Deniz Tüfekçi de her şey dahil sistemde fiyatın yüzde 20’sini içki maliyetinin oluşturduğuna dikkat çekerek “Ben en fazla 25-30 Avro’ya alırdım odayı ki onun da fiyatı 300 lirayı geçmez. Muhafazakâr otellerin animasyon giderleri de sınırlıdır. O da fiyatı daha aşağı çeken bir unsurdur” diye konuştu.