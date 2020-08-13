Diyarbakır'da 1 milyon 119 bin kök kenevir ve 756 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 1 milyon 119 bin kök kenevir ve 756 kilogram esrar ele geçirildi.

AA
13 Ağustos 2020 Perşembe, 09:36
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OPERASYONDA, 13 FARKLI NOKTADA TESPİT YAPILDI 

Diyarbakır Valiliğinde yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Kıralan ve Yukarı Duru Mahallesi kırsalında  "Narko-Terörizmle Mücadele" operasyonlarının yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

KENEVİRLER  İMHA EDİLDİ

Operasyonda, 13 farklı noktada 1 milyon 119 bin kök kenevir, arazide kurutulmaya bırakılmış şekilde ve çalılar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde 756 kilogram kubar esrar ve kenevir bitkilerini sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde bin 250 metre uzunluğunda su hortumu ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler numune alınmasının ardından diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildi.



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