Diyarbakır'da DEDAŞ gerilimi: Polis gazla müdahale etti
Lice'de elektrik sayaçlarını direklerin üstüne almak isteyen DEDAŞ ekipleri engellenmek istendi. Bunun üzerine polisten gaz ve tazyikli suyla müdahale geldi.
Lice ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (DEDAŞ) ekipleri iddiaya göre "kaçak kullanımın önüne geçmek" gerekçesiyle bölgenin bazı il ve ilçelerinde elektrik saatlerini direklere taşımak istedi.
İlçenin Yenişehir Mahallesi'nde bu amaçla yapılan çalışma tepkiye neden oldu. Polis ekipleri, ilçe merkezindeki mahalle girişlerini kapatan grubu uyardı.
Polis grubun direnmesi üzerine gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Gruptakiler, ara sokaklara dağıldı. İlçede gerginlik sürerken, polis de güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.
Video Haberler
- Davutoğlu'na çarpıcı 'Erdoğan' sorusu
- 'Pes' dedirten olay! Cansız mankeni kucaklayıp götürdü
- Yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
- Hamza Dağ açıkladı: Bu da AKP'nin anketi
- Türkiye’de bir ilk: Öksürük sesinden anlaşılacak
- Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı
- Belediyeye ait tabelayı götürmek istedi, şoke oldu!
- İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada
- 6 aylık çocuk ölümden böyle döndü
- Canlı yayında AKP'li Çelik'e yanıt verdi
En Çok Okunan Haberler
- Dolar için 23 Eylül uyarısı
- Esin Şenol’a çirkin saldırı
- Haluk Levent'ten 'pişmanım' paylaşımı
- ODTÜ’yü isyan ettiren atama
- İkinci tura kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı
- Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız
- Merkez Bankası'ndan 'döviz' kararı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- AKP, HDP seçmeni için MHP'siz seçime hazırlanıyor
- Fenomen tostçu kazada yaşamını yitirdi