Diyarbakır'da DEDAŞ gerilimi: Polis gazla müdahale etti

15 Eylül 2021 Çarşamba, 16:03

Lice ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş’nin (DEDAŞ) ekipleri iddiaya göre "kaçak kullanımın önüne geçmek" gerekçesiyle bölgenin bazı il ve ilçelerinde elektrik saatlerini direklere taşımak istedi.



İlçenin Yenişehir Mahallesi'nde bu amaçla yapılan çalışma tepkiye neden oldu. Polis ekipleri, ilçe merkezindeki mahalle girişlerini kapatan grubu uyardı.

Polis grubun direnmesi üzerine gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Gruptakiler, ara sokaklara dağıldı. İlçede gerginlik sürerken, polis de güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.



