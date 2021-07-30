Diyarbakır'da hafif ticari araç, seyir halindeyken yandı

Diyarbakır'da, seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.

DHA
30 Temmuz 2021 Cuma, 15:53
Diyarbakır'da hafif ticari araç, seyir halindeyken yandı
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Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araçta yangın başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurup, inerek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Araç, yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken, inceleme başlatıldığı belirtildi.


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