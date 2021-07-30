Diyarbakır'da hafif ticari araç, seyir halindeyken yandı
Diyarbakır'da, seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi.
Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarı'nda, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araçta yangın başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurup, inerek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Araç, yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken, inceleme başlatıldığı belirtildi.
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