Diyarbakır'da MHP il yöneticilerine silahlı saldırı düzenlendi
Diyarbakır Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcıları silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda mermiler otomobil isabet ederken, il başkan yardımcıları yara almadan kurtuldu.
Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, otomobil ile seyir halinde olan MHP İl Başkan yardımcıları Şevket Toprak ve Ekrem Zazaoğlu’nun aracının önüne kimliği belirsiz bir şahıs atladı. Aracın durmasıyla arkadan birkaç el atış edildi. Mermiler otomobile isabet ederken, il başkan yardımcıları yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
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