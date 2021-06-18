Diyarbakır'da restorana ateş açıldı: Balkonda uyuyan bir kişi yaralandı
Diyarbakır’da bir restoranı kurşunlayan kimliği belirsiz kişiler, olay yerine gelen polis ekiplerine ateş ederek balkonda uyuyan bir kadını da yaralayıp kaçtı. Polis saldırganları yakalamak için operasyon başlattı.
Olay, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişiler bir restorandın önüne gelerek kapısına ateş etmeye başladı. Silah sesleri üzerine mahalle sakinleri polise ihbarda bulunması üzerine saldırganlar olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş ederek ara sokaklardan kaçarak kayıplara karıştı.
Şüphelilerin polisle çatışmaya girdiği sırada balkonda uyuyan F.İ. de (45) koluna isabet eden kurşunla yaralandı. F.İ. çağrılan ambulansla ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, saldırganların yakalanması için bölgede özel harekat polislerinin katılımıyla operasyon başlattı.
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