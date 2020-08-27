Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın Türkiye’ye baskı çabaları sürüyor

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Gözler Doğu Akdeniz’deki enerji ve etkinlik mücadelesindeyken Atina, Türkiye’ye gözdağı verme çabasında. Yunanistan Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İtalya ve Fransa ile Doğu Akdeniz’de askeri tatbikat düzenlendiğini açıkladı. Girit Adası’nın güneyinde dün başlayan, Eunomia adı verilen ortak tatbikatın 3 gün süreceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fransa Silahlı Kuvvetleri, tatbikata üç savaş uçağı ve helikopter yüklü bir firkateynle katıldıklarını bildirdi. Detay Kıbrıs’ın Fileleftheros’tan aktardığı habere göre ise tatbikata katılacak Yunan F-16’ları ve 4. nesil Fransız Rafale’leri önceki gün itibarıyla GKRY’de konuşlandırıldı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, tatbikata İtalya bir firkateynle, GKRY de helikopter ve sahil güvenlik gemileriyle katılıyor.

KKTC TEPKİLİ

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ortak tatbikat konusunda Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Doğu Akdeniz bir gerginlik bölgesine dönüştü” ifadesini kullanarak uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Parly, Doğu Akdeniz için “Birilerinin hırsları için oyun alanı olmamalı. O bir ortak değer” ifadesini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC),Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki tatbikat adımına sert tepki geldi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, “Bu tatbikat uluslararası hukuka aykırıdır” dedi.

ABD’YLE EĞİTİM

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Winston S.Churchill tarafından 26 Ağustos günü (dün), Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir” denildi. Doğu Akdeniz’de tansiyon, bölgedeki doğalgaz kaynakları nedeniyle uzun süredir yüksek.

YunanistanGKRY cephesinin Kıbrıs açıklarındaki tek taraflı enerji hamlelerine karşı muhalefetini dile getiren Türkiye, Oruç Reis araştırma gemisini KKTC açıklarına göndermişti. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin düşürülmesi için Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, önceki gün ilk olarak Atina ardından da Ankara’da temaslarda bulunmuştu. Hem Ankara hem de Atina, Maas’a birbirleriyle diyaloğa hazır olduklarını belirtmişti. ABD ve Yunanistan, Girit Adası’nın güneyinde bir tatbikat yaparken, Birleşik Arap Emirlikleri de yine bu bölgede tatbikata katılmak için dört F-16 göndermişti.

Doğu Akdeniz’de Türk ve İtalyan gemileri önceki gün geçiş eğtimi yapmıştı. Öte yandan Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre ABD Dışişleri Bakanı adına Amerikan Helenik Enstitüsü’ne (AHI) mektup gönderen Avrupa İlişkileri Müsteşar Yardımcısı Vekili Phillip Reeker, “Yunan hava sahasını ihlalleri, Kıbrıs’taki sondaj faaliyetleri, Libya ile anlaşma yaparak hidrokarbon araması yapma açıklamalarının provokatif olduğunu ve bölgede gerilim çıkardığını Türkiye’ye tekrar tekrar ilettik” dedi.

Habere göre, Reeker mektupta “Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdenizdeki faaliyetlerinin, S-400’ü operasyonel hale getirme çabalarının NATO’nun birliğine zarar verdiğine dair endişeli olduklarını” savundu. AHI Başkanı Nick Larigakis, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya gönderdiği mektupta Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de istikrara tehdit oluşturduğunu iddia etmişti.

ATİNA’DAN KRİTİK 12 MİL AÇIKLAMASI

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, ülkenin batısındaki İyon Denizi’nde kıta sahanlığını 6 milden 12 mile artırmaya yönelik bir yasa tasarısı sunulacağını duyurdu. 1982 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, kıyıdaş ülkelere karasularını 12 deniz miline kadar ilan etme hakkı tanıyor.

Türkiye’nin taraf olmadığı sözleşmeyi 1995 yılında yürürlüğe koyan Yunanistan, Ege’de karasularını 12 deniz miline çıkarma hakkını saklı tuttuğunu kaydetmişti. Bunun üzerine TBMM, Atina’nın karasularını 6 milin ötesine çıkarması halinde bu durumun savaş sebebi sayılacağını ilan etmişti. Öte yandan Yunan parlamentosundan yapılan açıklamada, İtalya ve Mısır ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmaları için yapılacak oylamanın yeni tip koronavirüs nedeniyle bugüne ertelendiği belirtildi.