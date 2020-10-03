Doktorlara yürürlükte olmayan yasayla Covid-19 tehdidi

03 Ekim 2020 Cumartesi, 12:35

Mardin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Murat Sinanoğlu imzasıyla gönderilen 30.9.2020 tarihli “Ek Ödeme Hak.” konulu yazıda, Sağlık Bakanlığı’nın 25 Eylül’de Covid-19 salgını nedeniyle bazı birim ve personellere tavandan ödeme yapılacağını bildirdiği anımsatıldı.

SADECE SAHADA FİİLEN MÜCADELE EDEN PERSONELE

Sağlık personeline tavandan yapılacak ek ödemeler için kurum amirlerinin listeleri hazırlarken gerekli hassasiyetleri göstermeleri istenerek, “sadece fiilen Covid-19 salgınıyla sahada mücadele eden isimlerin bildirilmesi gerekmektedir” denilmesi dikkat çekti.

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME BENZETMESİ

Mardin Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr. Murat Sinanoğlu’nun yazılı talimatında, tavan ek ödeme listelerini hazırlayan personele yönelik idari ve cezai yaptırım uyarısı yapılırken şu ifadelere yer verildi:

“Aksi halde oluşacak her türlü yanlış beyandan, 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre sebepsiz zenginleşme nedeni sayılmaktadır. Devletin malvarlığında azalmaya neden olan bu uygulamaları bilerek yapanlar, ilgili kanun hükümlerine göre idari ve cezai açıdan sorumludurlar.”

RESMİ YAZIDAKİ GARİPLİKLER

Mardin Sağlık Müdürlüğü’nün Covid-19 servisinde aktif olarak çalışan sağlık personeline tavandan yapılacak ek ödemelerle ilgili göndermede bulunduğu 818 sayılı Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012’de yürürlükten kaldırıldı. 1 Temmuz 2012’den bu yana 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu yürürlükte bulunuyor ve “Sebepsiz Zenginleşme” düzenlemesi iki kişi arasındaki hukuki ilişkiyi düzenliyor.

“Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri”, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 77 ila 82’nci maddeleri arasında düzenleniyor ve “Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından veya emeğinden zenginleşen kişinin bu zenginleşmeyi geri vermekle yükümlü” olmasını içeriyor. Bu yasa hükümleri genel olarak kişiler arasında açılan veya vatandaşın kamu kurumlarına karşı açtığı maddi-manevi tazminat davalarında hakimin belirleyeceği tazminat miktarı için takdir unsuru olarak kullanılıyor. Ayrıca hukuk terminolojisinde “malvarlığı” ifadesi de kişiler için kullanılırken, devlet/kamu kurumları içinse “kamu zararı” veya “Hazine’yi zarara uğratma” tanımı yapılırken bu şekilde davranan kamu görevlisi hakkında Cumhuriyet savcılarınca Türk Ceza Kanunu’nun “Görevi Kötüye kullanma” suçunu düzenleyen 257’nci maddesi uyarınca 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılmaktadır.

DİĞER DOKTORLAR NE YAPACAK

Ayrıca doktorlar bu yazıya farklı bir gerekçeyle de tepki gösteriyorlar. Resmi yazıda sadece covid servisinde aktif olarak çalışanlara tavandan ek ödeme yapılması talimatı verilmesi nedeniyle bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan doktorlar ile filyasyon ekipleri bu kapsamdaki hastaya baktıkları günlerle sınırlı olarak ek ödeme alabilecek. Oysa bugüne kadar “fiilen sahada Covid-19 ile mücadele etme” tanımına girmese de Covid’li hastalarla temasları nedeniyle Nöroloji, Psikiyatri, KBB, İç Hastalıkları gibi farklı branşta birçok uzman doktor ve aile hekimi yaşamını yitirdi.



