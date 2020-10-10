Dolandırıcılardan korona sürecinde yeni yöntemler... İzmir polisinden önemli uyarı

10 Ekim 2020 Cumartesi, 01:22

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, son zamanlarda artan şikâyetler üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yurttaşlara destek adı altında birçok konu içeren mesajlar atıldığını belirledi. Ayrıca, bu mesajların içerisinde zararlı yazılım olduğunu tespit etti.

Zararlı yazılımın telefona indirilmesini ve kurulmasını sağlayan şüphelilerin, bu zararlı yazılım ile akıllı telefonların birçok yetkisinin ele geçirilmesi ile kişinin bilgisi olmadan yine aynı SMS metninin telefon rehberinde kayıtlı tüm kişilere gönderildiği, bu şekilde tanıdıkları kişilerden gelen mesajlara itimat edilerek linke tıklandığı ve yüklemenin gerçekleştirildiği, yüklenen zararlı yazılımın aynı zamanda kullanılan telefonu dış müdahalelere karşı savunmasız bırakarak, kayıtlı şifreler, video ve fotoğraflar, sosyal medya hesapları ve mobil bankacılık uygulamaları da dahil birçok kişisel veriyi erişime açık hale getirdiği belirlendi.

DİKKAT EDİLMELİ

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konuya ilişkin yurttaşlara dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu ve tanıdıkları kişilerden gelse dahi, SMS veya e-posta yoluyla gönderilen linklerin güvenilirliğini teyit etmeden tıklamaması, güvenilirliği bilinen uygulama mağazaları (Google play store, App store gibi) dışındaki sitelerden mobil uygulama indirilmemesini önerdi.

Öte yandan, bu durumla karşılaşılması durumunda, akıllı telefonların mobil veri, wi-fi bağlantısının kesilmesi, telefonunun sim kartının çıkarılması, cihazın tamamen kapatılması, kullanılan mobil bankacılık hesaplarının tedbiren askıya alınması gibi önlemlerle yaşanabilecek mağduriyetleri en aza indirilebileceği belirtildi.