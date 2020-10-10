Dolandırıcılardan korona sürecinde yeni yöntemler... İzmir polisinden önemli uyarı
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son günlerde 'Milli Dayanışma Projesi, Pandemi Destek, Sağlık Bakanlığı Sosyal Destek, Kart Aidatları İadesi' gibi içerikli mesajların içindeki linklerde zararlı yazılımlar bulunduğu yönünde uyarıda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, son zamanlarda artan şikâyetler üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yurttaşlara destek adı altında birçok konu içeren mesajlar atıldığını belirledi. Ayrıca, bu mesajların içerisinde zararlı yazılım olduğunu tespit etti.
Zararlı yazılımın telefona indirilmesini ve kurulmasını sağlayan şüphelilerin, bu zararlı yazılım ile akıllı telefonların birçok yetkisinin ele geçirilmesi ile kişinin bilgisi olmadan yine aynı SMS metninin telefon rehberinde kayıtlı tüm kişilere gönderildiği, bu şekilde tanıdıkları kişilerden gelen mesajlara itimat edilerek linke tıklandığı ve yüklemenin gerçekleştirildiği, yüklenen zararlı yazılımın aynı zamanda kullanılan telefonu dış müdahalelere karşı savunmasız bırakarak, kayıtlı şifreler, video ve fotoğraflar, sosyal medya hesapları ve mobil bankacılık uygulamaları da dahil birçok kişisel veriyi erişime açık hale getirdiği belirlendi.
DİKKAT EDİLMELİ
Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konuya ilişkin yurttaşlara dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu ve tanıdıkları kişilerden gelse dahi, SMS veya e-posta yoluyla gönderilen linklerin güvenilirliğini teyit etmeden tıklamaması, güvenilirliği bilinen uygulama mağazaları (Google play store, App store gibi) dışındaki sitelerden mobil uygulama indirilmemesini önerdi.
Öte yandan, bu durumla karşılaşılması durumunda, akıllı telefonların mobil veri, wi-fi bağlantısının kesilmesi, telefonunun sim kartının çıkarılması, cihazın tamamen kapatılması, kullanılan mobil bankacılık hesaplarının tedbiren askıya alınması gibi önlemlerle yaşanabilecek mağduriyetleri en aza indirilebileceği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Nazlıaka'dan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
- 'Şeyh'in artıkları için birbirleriyle yarıştılar
- Emekli maaşlarında risk
- Bilim Kurulu üyesi doğrudan bulaş şeklini açıkladı
- Koca'dan kritik 'Ankara ve İstanbul' açıklaması
- Faiz arttığı halde dolar kuru neden düşmüyor?
- ‘Sen istiyor duj? Verecek 100 dolar!’
- Portakal'dan ayrılık sürecine ilişkin yeni açıklama
- ATV’nin sahibine 9,5 milyar liralık vergi istisnası
- CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
Video Haberler
- Dolar 7,94'ü gördü vatandaş sordu: #NeredesinYigitBulut
- Saadet Partisi'nden dolar videosu
- Sarıbal'dan Erdoğan ve Soylu'ya tepki
- Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi
- Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi
- Sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu
- Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
- Ermenistan Başbakanı neye uğradığına şaşırdı!
- Kadıköy'de hareketli anlar! Linçten polis kurtardı
- Köpek balığı ile burun buruna geldi! Korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- Nazlıaka'dan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
- 'Şeyh'in artıkları için birbirleriyle yarıştılar
- Emekli maaşlarında risk
- Bilim Kurulu üyesi doğrudan bulaş şeklini açıkladı
- Koca'dan kritik 'Ankara ve İstanbul' açıklaması
- Faiz arttığı halde dolar kuru neden düşmüyor?
- ‘Sen istiyor duj? Verecek 100 dolar!’
- Portakal'dan ayrılık sürecine ilişkin yeni açıklama
- ATV’nin sahibine 9,5 milyar liralık vergi istisnası
- CHP'li vekil yoğun bakıma alındı