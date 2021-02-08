Dolar ve Avro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,0650 liradan, avro 8,5090 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,0630 liradan alınan dolar, 7,0650 liradan satılıyor. 8,5070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,5090 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0540 lira, avronun satış fiyatı ise 8,4720 lira olmuştu.
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