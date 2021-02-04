Dolar ve Avro ne kadar oldu?

04 Şubat 2021 Perşembe, 09:04

Serbest piyasada 7,1650 liradan alınan dolar, 7,1670 liradan satılıyor. 8,6180 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,6200 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1600 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,6100 lira olmuştu.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağını açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizler, Perşembe gününe de bu düzeylerde başladı.

Türkiye genelinde tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 1.68 yükseldi ve yıllık enflasyon, geçen yıl Ocak ayındaki yüzde 12.15 düzeyinden yüzde 14.97'ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki 12 aylık ortalama göre artış da yüzde 12.53 olarak hesaplandı.

Ocak 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 30 maddenin ortalama fiyatı değişmedi ve 293 maddenin ortalama fiyatı yükseldi.

Yurt içi üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 2.66 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 8.84'ten yüzde 26.16 düzeyine tırmandı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,509 ve 1,529 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 1.40 artışla 1,532.60 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 2.29, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.81 artıdaydı.