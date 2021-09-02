Dolar ve avroda son durum (02.09.2021)
İstanbul serbest piyasada dolar 8,2920 liradan, avro 9,8250 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,2900 liradan alınan dolar, 8,2920 liradan satılıyor. 9,8230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,8250 lira olarak belirlendi.
Dünkü günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,2920 lira, avronun satış fiyatı ise 9,8210 lira olmuştu.
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