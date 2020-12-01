Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8220 liradan, Avro 9,3580 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2020 Salı, 09:05
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Serbest piyasada 7,8200 liradan alınan dolar, 7,8220 liradan satılıyor. 9,3560 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,3580 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7950 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,3520 lira olmuştu.


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