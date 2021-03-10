Dolar ve Avro'da son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,6400 liradan, Avro 9,0800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,6380 liradan alınan dolar 7,6400 liradan satılıyor. 9,0780 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,0800 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6370 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,0720 lira olmuştu.
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