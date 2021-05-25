Dolarda düşüş olacak mı? Goldman Sachs analistleri rapor açıkladı
Goldman Sachs, dolarda düşüş olacak mı? sorusuna yanıt niteliğindeki araştırma raporunu yayımladı. Raporda; doların aşağı yönlü eğilimini sürdüreceğini ve bundan ABD'deki küresel şirket hisselerinin faydalanacağı belirtildi.
Aralarında David J. Kostin’in de bulunduğu Goldman Sachs Stratejistleri, dolardaki yapısal düşüşün ve ABD’ye nazaran hızlanan küresel büyümenin yerel şirketlerin hisselerinden ziyade küresel ABD’li şirketlerin hisselerine yarayacağını söyledi. Raporda, teknoloji sektörünün yüzde 58 ile en fazla dış gelir oranına sahip olduğunu belirten stratejistler, ikinci sırada yüzde 51 ile malzeme ve üçüncü sırada yüzde 42 ile enerji şirketlerinin geldiğini açıkladı.
EN FAZLA DIŞ GELİRE SAHİP SEKTÖR
Bloomberght'de yer alan habere göre, Çip ekipmanı üreticilerinin yüzde 80 ile en fazla dış gelire sahip sektör olduğunu belirten Goldman Sachs stratejistleri, uluslararası satışların S&P 500’deki gelirin yüzde 28’ini ve kârın yüzde 21’ini oluşturduğunu vurguladı.
BU ÇEYREK ZİRVEYE ULAŞACAK
Stratejistler, ABD’deki ekonomik büyümenin bu çeyrek zirveye ulaşacağını vurgularken Avrupa, Japonya ve diğerlerinin üçüncü çeyrekten önce zirveye ulaşamayacağını öngördü.
2024’E KADAR AŞAĞI YÖNLÜ EĞİLİM İÇERİSİNDE OLACAK
FED’in (Merkez Bankaları Sistemi) güvercin sinyalleri ve güçlü küresel büyüme ile birlikte doların 2024’e kadar aşağı yönlü bir eğilim içerisinde olacağını belirten stratejistler, vergi artırımlarını küresel şirketler için ana risk olarak görürken, burada da hangi yasaların geçirileceğinin önemli olduğuna dikkat çekti.
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