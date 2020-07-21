Dolarda son rakamlar

21 Temmuz 2020 Salı, 09:30

AB, 750 milyar Avro'luk kurtarma paketinde anlaştı. İçerde ise gözler Perşembe günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında olacak.

İstanbul ve Ankara'da dolar, Avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:







