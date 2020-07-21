Dolarda son rakamlar
Dolar 5 haftadır olduğu gibi bugüne de 6.85 seviyesinde başladı. 2 Temmuz'da 7.70 seviyesinde olan Avro/TL kuru bugüne 7.85 seviyesinde başladı.
AB, 750 milyar Avro'luk kurtarma paketinde anlaştı. İçerde ise gözler Perşembe günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında olacak.
İstanbul ve Ankara'da dolar, Avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
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