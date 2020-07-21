Dolarda son rakamlar

Dolar 5 haftadır olduğu gibi bugüne de 6.85 seviyesinde başladı. 2 Temmuz'da 7.70 seviyesinde olan Avro/TL kuru bugüne 7.85 seviyesinde başladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2020 Salı, 09:30
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AB, 750 milyar Avro'luk kurtarma paketinde anlaştı. İçerde ise gözler Perşembe günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında olacak. 

İstanbul ve Ankara'da dolar, Avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:




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