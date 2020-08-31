Dolar/TL haftaya 7.34 seviyesinde başladı
Dolar yeni haftaya 7.33, Avro ise 8.72'nin üzerinde başladı. Gözler bugün açıklanacak 2. çeyrek büyüme verilerinde olacak
Haftanın ilk, ayın son gününe dolar/TL 7.34 seviyesinde başlarken, Avro/TL 8.74 seviyesinden açılış yaptı.
Bugün gözler TÜİK'in açıklayacağı 2. çeyrek büyüme verilerine çevrilecek. 2. çeyrekte koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemlerin etkisiyle bir daralma açıklanması bekleniyor.
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