Dolar/TL'de 'adil değer' tahmininde sert yükseliş

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:09

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), "yatırımcı algısında görülen sert bozulma" sebebiyle dolar/TL "adil değer" öngörüsünü sert şekilde yükseltti.

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan IIF'in Baş ekonomisti Robin Brooks, Türkiye'de cari açığın da artmasıyla IIF'in tahmininin 2020 yılında da iki kez değiştirdiklerini hatırlatıp, dolar/TL'de "adil değer" ön görüsünün 9,50 lira olduğunu yazdı.

Türk Lirası, dolar karşısında geçtiğimiz Cuma gününü 8.30 seviyesinde tamamlamıştı.