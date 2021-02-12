Dört siyasi parti, ağaç katliamına karşı birleşti

12 Şubat 2021 Cuma, 17:05

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı, ormanlık arazinin içerisine kurulu Hisarçandır Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hazine arazisindeki ormanlık alanda kepçelerle yapılan ağaç katliamı, mahalle halkı tarafından sosyal medyada duyurulunca büyük tepki çekti. AKP Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP, CHP ve İYİ Parti'den temsilcilerle birlikte Hisarçandır Mahallesi'nde ağaç kıyımının yapıldığı yere gelerek incelemede bulundu.

Vatandaşlardan detaylı bilgi alan Taş, siyasi partiler adına ortak bir açıklama yaptı. Ağaçları kepçelerle yıkıp arazi olarak kullanmak üzere yer açtıkları iddia edilen kişilerin bazı siyasetçilerin adını kullandığını, ancak bu olayın hiçbir siyasi temelle bağlantısı olmadığını belirten İbrahim Ethem Taş, konuyla ilgili Antalya Valiliği başta olmak üzere tüm güvenlik güçleri ve ilgili il müdürlüklerinin bilgilendirildiğini söyledi.

Konuyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Taş, “Bir Antalyalı olarak bu görüntüler yüreğimi burktu. Konunun yakından takipçisi olacağız. Kimse bu şehre zarar veremez, vermek isteyenlerin de karşısında dimdik dururuz. Siyasilerin isimleri kullanılarak bir yalan var ortada. Burada bir ağaç katliamı var" dedi.

MAHALLE HALKI NÖBET TUTUYOR

Büyük kısmı vadi olan ormanlık arazide mahalle halkı kadınlı erkekli kepçelere karşı nöbet tutuyor. Mahallede oturan Aynur Çakmak, “Burada kepçelerin nöbetini tutuyoruz. Gelip ağaçları kürümesinler diye. Gece, gündüz gelip burada bekledik. Ağaçları yıkıp toprağa gömüyorlar. Bizim üzerimize yürüdüler. Hiç korkmadık onlardan. Buralar bizim yerimiz" diye konuştu.

Ayşegül Karateke ise “Bu konuda herkesin duyarlı olması lazım. Sabahtan akşama kadar burada bekledim. İçinde 150 senelik ağaçlar var" ifadelerini kullandı.

Elinde bastonuyla nöbet tutan Musa Çubuksu (78) ise çocukluğundan beri ağaçların var olduğunu ve kesilmesine izin vermeyeceğini söyledi. Çubuksu, yeşilliğin ve ağaçların kaybolacağına çok üzüldüğünü de sözlerine ekledi.

Siyasi parti temsilcileri alanda inceleme yaparken vadinin derinliklerinde çalışan bir kepçenin de sesi duyuldu.