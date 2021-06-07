Dorukhan Toköz: ""Hedefim Avrupa'da oynamak"

07 Haziran 2021 Pazartesi, 16:01

Kampın çok iyi geçtiğini belirten Dorukhan, Şenol Güneş'le tempolu antrenmanlar yaptıklarını söyledi. söyledi. Şenol Güneş'in kendisi için her zaman ayrı bir yerde olduğunu belirten milli futbolcu, "Şenol hoca benim için çok özel. Çünkü ben Beşiktaş'a ilk geldiğimden beri hep benim yanımda oldu. Daha sonrasında da hem Beşiktaş'ta, hem de A Milli Takım'da bana şans verdi. dedi. Altyapısından yetiştiği Eskişehirspor'un da kendisi için çok özel olduğunu söyleyen Dorukhan, "Benim doğduğumu büyüdüğüm yer. Futvolcusu olmadan önce de taraftarıydım. Eskişehir'de oynadığım ilk A Milli maçımda da sağolsunlar çok derstek verdiler. iEskişehirspor, inşallah eskisi gibi yine Anadolu'nun parlayan yıldızı olacak." diye konuştu.

"HEDEFİM AVRUPA'DA OYNAMAK"

Beşiktaş'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından geleceği merak konusu olan Dorukhan Toköz, hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi.

Dorukhan Tököz, geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Beşiktaş'a ilk geldiğimde de söylemiştim; İlk hedefim Beşiktaş'la şampiyonluklar yaşamaktı. Çok şükür bunları yaşadık. İkinci hedefim de Beşiktaş'ı Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek. EURO 2020'den sonra her şey belli olacak."

"EN HIRSLISI BURAK YILMAZ, EN ÇALIŞKANI ENES ÜNAL"

A Milli TAkım kampının en dikkat çeken isimlerini de sıralyan Dorukhan, en çalışkan oyuncunun Enes Ünal olduğunu söyledi. En hırslı ismin ise Burak Yılmaz olduğunu kaydeden milli futbolcu "Yaşı kaç olursa olsun hırsından hiçbir şey kaybetmedi." derken, takımın en eğlenceli ismi olarak da kendini gösterdi.

Son olarak birlikte oynadığı en iyi 11'i sıralayan Dorukhan Toköz'ün kadorsunda şu isimler yer aldı;

Tolga Zengin, Rosier, Pepe, Vida, Caner Erkin, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Ghezzal, Cenk Tosun, Burak Yılmaz.