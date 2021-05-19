Dorukhan Toköz’den şarkılı gönderme
Beşiktaş’taki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Dorukhan Toköz şampiyonluk kutlamaları esnasında sahaya Sezen Aksu’nun “Gidiyorum” şarkısıyla çıktı.
Ligde 16. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig kupasını da törenle aldı.
Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ta oyuncular sahaya seçtikleri şarkılarla çıkarken Dorukhan Toköz’den ilginç bir seçim geldi.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek Dorukhan Toköz, sahneye çıktığı esnada Sezen Aksu’dan “Gidiyorum” şarkısı çaldı.
Uzun süredir devam eden görüşmelerde Beşiktaş yönetimi ve Dorukhan Toköz, yeni sözleşme için anlaşmaya varamamıştı.
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