Dorukhan Toköz’den şarkılı gönderme

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 21:08

Ligde 16. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig kupasını da törenle aldı.

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ta oyuncular sahaya seçtikleri şarkılarla çıkarken Dorukhan Toköz’den ilginç bir seçim geldi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Dorukhan Toköz, sahneye çıktığı esnada Sezen Aksu’dan “Gidiyorum” şarkısı çaldı.

Uzun süredir devam eden görüşmelerde Beşiktaş yönetimi ve Dorukhan Toköz, yeni sözleşme için anlaşmaya varamamıştı.



