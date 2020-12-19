Döviz bürosundan 1 milyon doları çalan hırsız bulundu
Fatih'te bir döviz bürosundan 1 milyon dolar çalan hırsızın, iş yerinde 13 yıldır kurye olarak çalışan kişi olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, 14 Aralık Pazartesi günü Beyazıt Mahallesi'nde İ.C. ve ortaklarına ait bir döviz bürosundan 1 milyon dolar çalındı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, paranın döviz bürosunda 13 yıldır kurye olarak çalışan Mehmet C. tarafından çalındığı tespit edildi.
Bu kapsamda, Mehmet C. ile olaya karıştıkları belirlenen Serkan K., Hatice K., Fikret G., Hayat C., Sibel Ç., Sezai Ö., Kudret Ö., Çiğdem B. ve Mehmet Baran B. gözaltına alındı.
541 BİN DOLAR HARCADILAR
Şüpheli Mehmet C. emniyetteki ifadesinde, parayı çalmasının ardından taksi şoförü Serkan K.'yi aradığını ve kendisini Silivri'yi bırakmasını istediğini, bu sırada 100 bin doları Serkan K.'ye verdiğini, Sezai Ö. ile 255 bin dolara villa ve 63 bin dolara arsa satın aldıklarını anlattı.
Mehmet C. 73 bin dolara lüks bir otomobil aldığını, 50 bin doları da kendisini savunması için avukata verdiğini kaydetti.
Toplamda 541 bin dolar harcayan Mehmet C., Serkan K. ve Sezai Ö. tutuklanırken, diğer şüpheliler haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
Video Haberler
- Erdoğan Irak Başbakanı El-Kazımi onuruna ziyafet verdi!
- Paketlere Ohh Ohh yazıldı, videoda Soylu'nun ifadeleri
- Gaziantep'te hastanedeki patlamada yaşanan dehşet anları
- Atay'ın tarihi konuşması sosyal medyanın gündeminde
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
- Emekli olan eğitimcisinin aracının peşini bırakmadı
- Küçük kızın mucize kurtuluşu kamerada
- Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme
- İranlı Youtuber’ın polis otosuyla İstanbul turuna tepki
- İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik kilitlendi
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- AKP'li Özlem Zengin'e çıplak arama tepkisi
- Ekonomist Eğilmez'den iki maddelik dolar yorumu
- Ekonomist Emin Çapa'dan Berat Albayrak sorusu
- Yerlikaya'nın sahte diploması için dikkat çeken yorum
- Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor
- Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'i ziyaret etti
- Özlem Zengin'in geçmişteki sözleri gündeme geldi
- Ankara, Capitol Counsel ile anlaştı
- Fırın alışverişi yaptı: Alman ekmeği, Alman çavdarı...