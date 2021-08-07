Down Sendromu milli takım kalecisi Volkan Yavuzaslan'ın 'Busenaz Sürmeneli' sevinci
Down Sendromu sporcusu Volkan Yavuzaslan'ın, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda şampiyon olan milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi izlerken yaşadığı sevinç sosyal medyada gündem oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 69 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, Çinli Hong Gu'yu yenerek altın madalya kazandı.
Trabzonsporlu, kadınlar boksta olimpiyat altını alan ilk sporcu olarak tarihe geçti.
Down Sendromu milli takım kalecisi Volkan Yavuzaslan’ın, Busenaz Sürmeneli’nin olimpiyat şampiyonluğu karşısındaki sevinci ve gözyaşları kameralara yansıdı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ın paylaştığı bu video, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Özel sporcunun, ????Busenaz Sürmeneli’nin olimpiyat şampiyonluğu sonrasında yaşadığı sevinç pic.twitter.com/dU45jKmnCx— AA SPOR (@aa_spor) August 7, 2021
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