DP Lideri Uysal’dan Yassıada’da açılan otele tepki

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:28

DP Lideri Gültekin Uysal, Yassıada’da otel inşa edilmesine tepki gösterdi. Uysal, “Siyasi mirasını yemeye çalıştığınız Demokratların hatırasının üzerinde tepinmenize, bu hatırları çiğnemenize asla müsaade etmeyiz” dedi.

Uysal, yaptığı yazılı açıklamada Yassıada’ya yapılan otel ve pazarlama şekli hakkında AK Parti’nin tarihi ve vefayı katlettiğini, doymak bilmeyen rant hırsının eseri olduğunu ifade ederek “Demokratların hatırasının üzerinde tepinmenize asla müsaade etmeyiz” ifadelerini kullandı.

“SİYASETİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK TRAVMANIN MERKEZİ”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal şu görüşleri dile getirdi:

“Dün basın yayın kuruluşları aracılığı ile asıl adı “Yassıada”, bizler için barındırdığı anlamlar itibariyle “yaslı ada” olan, iktidarın değiştirdiği ismi ile “Demokrasi ve Özgürlükler Adası”nın ziyarete açıldığını öğrendik. Ancak öğrendiklerimiz bununla sınırlı kalmadı. Adına ‘Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ dedikleri adaya yaptıkları otelden ve o oteli pazarlama biçimlerinden de haberdar olduk.

Ülkemizin ve siyasetin gördüğü en büyük travmanın merkezi olmuş, demokrasi için en acı “destinasyon”da yapılan otelin “Marmara’nın kalbinde eşsiz bir keşif olan Katre Island Hotel, nazik hizmete ve sıcak misafirperverliğe değer verenler için eşi benzeri olmayan bir destinasyon” sözleri ile pazarlanması sonucunda AKP’nin tarihi, vefayı nasıl katlettiğini, AKP’nin doymak bilmeyen rant hırsının artık ne boyutlara geldiğini bir kez daha müşahede ettik.

AKP iktidarı bir taraftan rant hırsı diğer bir taraftan da bugün sebep oldukları anti demokratik her eylem ve davranışlarına emsal teşkil ettiğinden olacak ki, bu derece mühim bir hatırayı, böyle bir mahalli yok etmeyi evla görmüştür. Siyasal rant umarak dillerinden düşürmedikleri isimlerin sahte mahkemelerde yargılandıkları adayı, bir turizm merkezi haline getirmek tam da AKP tipi icraattır.”

“ACILARDAN DERS ÇIKARMA NİYETLERİ OLMAMIŞTIR”

“Dahası, bu turizm merkezini pazarlarken tarihe kör, yaşanan acılara dilsiz kalacak halde bir iştihaya sahip olduklarını bilmek ise milletimiz ve memleketimiz için utanca sebeptir. Bu utanmazlar bizleri utandırmakta, milletimizi usandırmaktadır. Yaşanan acılardan ders çıkarmak gibi bir niyetleri hiç olmamıştır, olmayacaktır. Onlar her meseleye kâr olarak bakıyor. Acılar kendileri için kullanışlı olduğu müddetçe anılıyor, işi bitince ise unutuluyor.”

“MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLEYİNİZ”

“Buradan, daha yakın zamanda milletimizi çektiği reklam filmi ile yerin dibine sokan Turizm Bakanı ve bu otelin satışını, bugün dahi yaşadığımız acılara müsebbip adayı yağlı ballı anlatan şirketinin yetkililerini uyarıyoruz; derhal aymazlıktan ve ahlaksızlıktan vazgeçip ilgili reklamları kaldırın. İlgili tesisi, demokrasinin değerinin nesillere aktarılmasını sağlayacak bir enstitüye çeviriniz. Başta Şehit Başbakanımız ve şehit bakanlarımız olmak üzere, kendi kadrolarınız içinde (nasıl karşı koymadıklarını anlamadığımız) ailesinde bu kurmaca mahkemelerde yargılanan isimlerden, milletimizden özür dileyiniz.”