Sedat Peker'in hedef aldığı AKP'li Tolga Ağar'dan açıklama: Reddediyorum
AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, kendisine yönelik organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ileri sürdüğü iddialara yanıt verdi.
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu ve AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, kendisine yönelik organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ortaya attığı iddialara yanıt verdi.
Ağar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Uzun süredir yurtdışında kaçak yaşadığı anlaşılan suç örgütü mensubu S.P isimli kişi tarafından şahsıma yönelik iftiraları reddediyorum.
Hangi karanlık hesaplar için bu şeref ve itibar suikastına giriştiğinin açığa çıkması için hukuki işlemleri başlatacağım.
Şaibe yaratarak, ima yoluyla beni suçlamaya çalıştığı adı geçen gazeteciyi tanımam. Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır. Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır.
Buradaki kurnazlık, siyasi husumet içerisinde olunan çevrelerin iftirasına destek vereceği ümididir. Daha düne kadar kendisine hakaret ederek itibarsız şahıs muamelesi yapanların, amaç siyasete malzeme olarak kullanma olunca, konu ile ilgili hiçbir araştırma soruşturma lüzumu görmeksizin, hevesle üzerine atlamalarını derin bir üzüntü ile karşılıyorum.
Kendi siyasi hesaplarına suç örgütü mensubunun beyanlarını dayanak yapmaya çalışanları kamuoyu vicdanına havale ediyorum.
Türkiye'de herkes herkesi tanır, bilir ve değerlendirir.
Tezyif müyezzifin kadri ile mütenasiptir" yani "Hakaret, hakaret edenin gücü ve kişiliği ile orantılıdır."
Kamuoyuna saygılarımla sunarım."
Ağar'ın açıklaması şöyle:
İlgili Haberler
- Sedat Peker Mehmet Ağar'ı neden hedef aldı?
- Mübariz Mansimov Mehmet Ağar’la ilgili neler anlattı?
- Sedat Peker, operasyonun ardından ilk kez konuştu: Mehmet Ağar'a şok sözler
- Erdoğan için "Allah gibi" diyen Ağar'a yeni görev
- Sedat Peker'in açıklamaları gündeme getirdi: 'Yeldana Kaharman' olayı nedir?
- Sedat Peker'den Jandarma'ya 'Yeşil' hatırlatmalı yanıt: Buna inanmak safdillik olur
Video Haberler
- Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
- Bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
- Minibüsü 'maskesiz-mesafesiz' diskoya çevirdiler
- Video savaşları
- Gürbulak Gümrük Kapısında 12 maymun yakalandı
- Mezarlıkta kavga çıktı: O anlar kamerada
- Dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin
- Polis, yabancı boksöre böyle çıkıştı!
- İstanbul’un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay
- Ankara semalarında görüldü! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Tam kapanma' 19 Mayıs'a kadar uzayacak mı?
- Sedat Peker'den 'Tolga Ağar' iddiaları
- ABD'den Hakan Atilla kararı!
- CHP, AKP'nin 'animasyon filmi'ni sonlandırdı
- Jandarma'dan 'Yeldana Kaharman' açıklaması
- Partideki kritik isimler paylaşmadı
- Bakan Varank, esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı
- Çavuşoğlu'nun 'aşı' açıklamasına tepki yağdı
- 'Tam kapanma' süreci 19 Mayıs'a uzayacak mı?
- Erdoğan 1,1 milyon metrekarelik alanı imara açtı