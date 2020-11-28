DSÖ, AstraZeneca’dan koronavirüs aşısı hakkında daha fazla ayrıntı istiyor

28 Kasım 2020 Cumartesi, 07:58

DSÖ yetkililerinin Cuma günü yaptığı açıklamada, AstraZeneca-Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında daha fazla ayrıntı duymak istediklerini paylaştı. AstraZeneca tarafından yüzde 90’a kadar etkili olduğu belirtilen aşının çalışmaları sırasında hata yapıldığı ancak bunun düzeltildiği açıklanmıştı.



DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, "AstraZeneca tam bir deneme yapmak istediklerini söyledi" dedi.