DSÖ ekibine, Wuhan’da 2 hafta karantina süreci uygulanacak

14 Ocak 2021 Perşembe, 10:37

Dünya Sağlık Örgütü öncülüğündeki bilim insanları salgının kökenlerini araştırmak için Çin’in merkezi Wuhan’a geldi. Bilim insanları Singapur üzerinden, Wuhan Havalimanı’na ulaştı. Araştırmalarına başlamadan önce ekibe 2 haftalık karantina süreci uygulanacak. Ekip, havalimanından uluslararası yolcuların geçişi için oluşturulan, ‘salgın önleme tüneli’ olarak bilenen plastik bir karantina tünelinden geçerek ayrıldı.

'SÜREÇ GECİKTİ'

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“COVID-19'un kökenini araştırmak için Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin "Çin yetkililerin, heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin 2 üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı.”

Kaynak: DHA/Reuters