DSÖ uyardı: 30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek
Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı rapora göre, 2050 yılında 2,5 milyar kişinin yani her dört kişiden birinin işitme kaybı yaşayacağı açıklandı. “İşitme kayıpları 30 yıl sonra küresel sağlık sorunlarının merkezinde olacak” ifadeleri kullanılan raporda, erken teşhis ve hijyenin öneminin altı çizildi.
Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 pandemisi sürerken dünyadaki diğer sağlık sorunları ile ilgili araştırmalarına devam ediyor.
Geçtiğimiz gün DSÖ tarafından yayınlanan raporda, 2050 yılında dünya çapında yaklaşık 2,5 milyar kişinin yani her dört kişiden birinin tam ya da kısmi işitme kaybı yaşayacağı belirtildi.
"700 MİLYON KİŞİ TAMAMEN İŞİTME KAYBI YAŞAYACAK"
“İşitme kayıpları 30 yıl sonra küresel sağlık sorunlarının merkezinde olacak” ifadeleri kullanılan raporda, 2050 yılında 700 milyon kişinin tamamen işitme kaybı yaşayacağı belirtildi.
İşitme kaybının önlenmesi için tedavi şekillerinin her geçen geliştirilmesi gerektiğini belirten örgüt, kulak sağlığı için hijyenin çok önemli olduğunun altını çizdi.
"KIZAMIK VE MENENJİT AŞISI ÖNLEYEBİLİR"
Çocuklarda kızamıkçık ve menenjite karşı olunacak aşı ile işitme kaybının yüzde 60 önlenebileceğini belirten Dünya Sağlık Örgütü, yenidoğan bebeklerde orta kulak iltihabının erken teşhisinin önemli olduğunun altını çizdi.
DSÖ yetişkinlerin ise işitme kaybına karşı gürültüden uzak durmalarını ve hijyene dikkat etmelerini tavsiye ederken işitmenin insan sağlığı için çok önemli olduğunu, tedavi edilmeyen işitme kayıplarının insanların iletişim kurmalarını ve geçim sağlamak üzere çalışmalarını derinden etkileyeceğini söyledi.
Kaynak: NTV
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