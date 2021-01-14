DSÖ'den açıklama: Mutasyonlu koronavirüs 50 ülkede tespit edildi
DSÖ'den yapılan açıklamada, İngiltere'de tespit edilen mutasyonlu koronavirüsün 50 ülkede daha görüldüğü belirtildi
İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs (Covid-19) türü başka ülkelere yayılmaya devam ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yaptığı açıklamada, İngiltere'de ortaya çıkan mustayonlu virüsün 50 ülkede daha tespit edildi kaydedildi. Güney Afrika'da rastlanan diğer bir mutasyona uğramış varyantın da 20 ülkeye yayıldığı açıklandı.
DW Türkçe'nin haberine göre, DSÖ yine koronavirüsün Japonya'da görülen mutasyona uğramış türünün de büyük endişe yarattığını açıkladı.
Virüs ne kadar çok yayılırsa mutasyon için de o kadar geniş bir uygun ortam oluştuğunun belirtildiği açıklamada, başka yeni varyasyonların ortaya çıkmasının mümkün olabileceği bildirildi.
DSÖ, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün değişime uğramış hallerinin yol açacağı tehlike ve tehdidinin yeterince ciddiye alınmadığına dikkat çekerken, bunun büyük ihtimalle incelemenin yapılacağı sınırlı laboratuvar kapasitesinden kaynaklandığını kaydetti.
NE OLMUŞTU?
İlk olarak 14 Aralık'ta İngiltere'de tespit edilen mustasyonlu virüsün, daha hızlı yayıldığı ve bu nedenle daha ölümcül olabileceği açıklanmıştı. Güney Afrika'daki türün varlığı ise ilk olarak 18 Aralık’ta açıklanmıştı. Koronavirüsün bu türünün de diğeri gibi yine yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtiliyor.
Japonya’da 9 Ocak’ta tespit edilen bir diğer mutasyona uğramış koronavirüs türünün ise ülkeye Brezilya'dan gelen dört kişide rastlandığı belirtildi. Söz konusu kişilerden ikisinin çocuk ikisinin de yetişkin olduğu kaydedildi.
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