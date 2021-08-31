'Dua edin' yazmıştı: Sharon Stone’un 11 aylık yeğeni yaşamını yitirdi
ABD’li oyuncu Sharon Stone’un (63) 11 aylık yeğeni, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Stone, "Bir mucizeye ihtiyacım var" diyerek çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede yoğun bakımda olan yeğeni ve vaftiz oğlu River için dua istemişti.
Temel İçgüdü' (Basic Instinct) filmiyle hafızalarda yer edinen oyuncu Sharon Stone (63), sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla vaftiz annesi olduğu yeğeni River William’ın ölüm haberini duyurdu.
River William’ın videosunu paylaşan üç çocuk annesi oyuncu, “River William Stone 8 Eylül 2020- 30 Ağustos 2021” yazdı. Video, Eric Clapton’ın, ‘Tears in Heaven’ şarkısı eşliğinde paylaşıldı.
DUA İSTEMİŞTİ
Stone, birkaç gün önce Instagram’da yeğeninin hasta yatağında çekilen fotoğrafını paylaşmış, sevenlerinden dua istemişti. Ünlü oyuncu, “Lütfen onun için dua edin, bir mucizeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmıştı.
Stone’a, çok sayıda hayranı ve ünlüden destek mesajı yağdı.
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