Düğün salonundaki ihaleye katılan 23 kişi karantinaya alındı

13 Kasım 2020 Cuma, 11:37

İpsala Belediyesi, geçen pazartesi günü, çeltik arazilerinin kiraya verilmesi amacıyla ihale düzenledi. Belediye düğün salonunda yapılan ihaleye katılan üreticilerden biri rahatsızlanması üzerine Covid-19 testi yaptırdı. Üreticinin test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine adı açıklanmayan üreticiyle temas kuranlara yönelik filyasyon çalışması yapıldı. Çalışma sonunda aralarında İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve 4 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 23 kişi, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

'GEREKLİ TEDBİR ÖZENLE ALINMIŞTIR'

İpsala Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İpsala Belediyesi düğün salonunda yapılan arazi ihalemize katılan müstecirlerimizden 1 kişinin ihale sonrasında Covid-19 pozitif olduğu haberi alınmış ve gerekli incelemeler Belediye Başkanı'mızın talimatlarıyla derhal başlatılmıştır. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortak çalışmaya girilmiş ilçe halk sağlığı müdürlüğünün yönetiminde gerekli tedbirlerin alınması için sıkı bir işbirliği ile önlemler derhal uygulamaya başlanmıştır. İhale öncesinde Başkanımız Abdullah Naci Ünsal'ın titiz ve hassasiyetli talimatları doğrultusunda belediye olarak her türlü gerekli tedbir özenle alınmıştır. 450 kişi kapasiteli salonumuza 110 katılımcı, görevli personeller dışında seyirci dahi alınmamasına özen gösterilmiştir, katılımcılarımıza sosyal mesafeli olarak ayrı ayrı masalar tahsis edilmiş, giriş bölümünde görevli personelimizce ateş ölçümü yapılmış kapı girişinde dezenfekte cihazının yanı sıra masalara ayrı ayrı kolonya ve maske temin edilmiştir. Klimalar çalıştırılmamış, bununla birlikte camlar devamlı açık tutularak havalandırma yapılmıştır. Bulaşma riskini en aza indirmek için alınan bütün bu önlemlere rağmen daha önceden bulaş olan arkadaşımızla temas kuranlara tedbir amaçlı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce ulaşılarak filyasyon uygulanmış, Covid-19 olan şahısta karantinaya alınmıştır. Dolayısıyla aralarında belediye başkanımızın da bulunduğu 23 kişiye önlem amaçlı yakın takip filyasyon süreci ivedilikle başlatılmıştır. Covid-19 testi pozitif çıkan değerli üreticimize acil şifalar dileriz. Halkımızın gerekli tedbirleri uygulamalarını önemle rica ederiz."



