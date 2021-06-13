Düğünler zam getirdi

13 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Geçen aylarda hammadde temini konusunda sıkıntılar yaşayan mobilya sektörü, hammadde ithalatında kısıtlamaya gidilmesi nedeniyle iç pazar ve ihracatta rahatlarken, kademeli normalleşmenin düğün sezonunda başlamasıyla da hareketli günler yaşıyor.

Bu yıl 750 bin çiftin evlenmesini beklediklerini söyleyen Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte iç piyasada yüzde 50’ye varan bir talep artışıyla karşı karşıya kaldıklarını ve sektör genelinde mobilya ürünlerine yüzde 15’lik bir zam yansıtıldığını dile getirdi.

Bu zam ile birlikte son bir yılda toplamda yüzde 30’luk bir fiyat artışı yaşandığını söyleyen Balcı, “Sektörümüzde kapasite artışına ihtiyaç var. Sadece hammadde temini kaynaklı yaşadığımız gecikmeler üretimin zaman zaman aksamasına neden olurken teminlerde de gecikmeler yaşandı” diye konuştu.

İç pazarda yıl sonuna kadar 70 milyar TL’lik bir satış hacmine ulaşmayı beklediklerini aktaran Balcı, ihracatta ise yıllık hedefin 5 milyar dolar olduğunu söyledi. Balcı şöyle devam etti:

KONFOR VE RUH

“Sektörümüzün en ciddi sıkıntısı 1.5 senedir süren hammadde sorunuydu. Tedarikçiler ve hammadde üreticilerinin yurtdışına satışa öncelik vermesi nedeniyle iç piyasada oldukça sıkıntılı günler geçirdik. Dışarıdan ithal ettiğimiz hammadde de neredeyse her hafta değişen fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Neyse ki hammadde ihracatına sınırlama kararı getirildi. Karardan son derece memnunuz. Daha önce de dediğimiz gibi sonuçta yine sektörümüzün kazanımı söz konusudur. Yan sanayilerle birlikte 500 bin kişiyi istihdam eden mobilya sanayisi için üretilen katma değerli mallar yurtdışına ihraç edildiğinde de yine ülke ekonomisi kazançlı çıkacaktır.”

Weltew Home Yönetim Kurulu üyesi Bahri Balcı ise her yıl değişen ev dekorasyonu trendlerinin artık pandeminin etkisine bağlı olarak şekillendiğini aktardı. Bahri Balcı, şu bilgileri verdi:

“Son bir buçuk yıldır bireylerde daha fazla konfor ihtiyacı ortaya çıkarken, evlerde görsel açıdan ruhu da okşayan mobilyalara talep arttı. Düğün hazırlığında olan bir çift, şu anda mobilya alışverişi için 25 bin ile 30 bin TL gibi ortalama bir bütçe ayırdığında uzun yıllar kullanabilecekleri kaliteli ürünleri satın alabiliyor.”

PAZAR GÜNÜ SATIŞ

Tutku Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Kaya, vaka sayılarında görülen düşüşün sektörü umutlandırdığını belirterek “Aşılamalar neticesinde tam normalleşmeye de yakın zamanda geçmeyi temenni ediyoruz. Böylece mağazalarımız pazar günleri de yeniden hizmet verebilir” dedi. Kaya, ayrıca Türkiye’de yatak sektörünün 2 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını söyledi.

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