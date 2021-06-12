Emekli ve memura temmuz zammı ne kadar olacak?

12 Haziran 2021 Cumartesi, 11:58

Milyonlarca memur ve emekli, maaşlarına yansıyacak zammı bekliyor. Yapılacak zam tutarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında belli olacak zam oranında bu senenin ilk 6 aylık döneminde yaşanan enflasyon belirleyici olacak.

Açıklanan ilk 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkarken, zam oranının belli olması için geriye haziran ayının verisi kaldı.

TAHMİN GERÇEKLEŞİRSE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası beklenti anketinden çıkan rakama göre göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 8.36, memurlar ve memur emeklilerinde ise yüzde 7.33 olarak gerçekleşmişti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMLARI

Memur ve memur emeklilerinin de yüzde 3'lük toplu sözleşme zammınaa ilaveten alacağı enflasyon farkı 4.66'yı bulabilecek. Ancak kesin rakamlar Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.

5 TEMMUZ KRİTİK TARİH

Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip aynı aç içerisinde zamlı maaş ödemelerini alacak.

MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayından itibaren 12 aylık ortalamalar baz alındığında, yurt içi üretici fiyatları yüzde 22,24, tüketici fiyatları yüzde 14,13 arttı.

Aylık olarak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,92, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,89 artış kaydetti.

TÜFE, mayıs ayında geçen senenin aralık ayına nazaran yüzde 6,39, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 16,59 yükseldi.

Yİ-ÜFE de Aralık 2020 yılına nazaran yüzde 17,34, geçen senenin mayıs ayına göre yüzde 38,33 artış gösterdi.