Dün gece 7 kuruş indirim gelmişti: Benzine 11 kuruş zam yolda

06 Ocak 2021 Çarşamba, 12:43

Alınan bilgiye göre bu gece yarısında itibaren benzinin litre fiyatına 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Söz konusu zammın 7 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansırken, 4 kuruşluk kısım ise eşel mobil sisteminin devreye girmesi ile ÖTV’den karşılanacak.

Benzine dün 11 kuruş indirim gelmiş, bunun 7 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı. Benzinin litresi şu an İstanbul’da 7.18 TL’den, Ankara’da ortalama 7.22 TL’den, İzmir’de ise ortalama 7.25 TL’den satılıyor.