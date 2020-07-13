Dünya çapında en çok aranan 10 pedofili şüphelisinden biri yakalandı!

Fransız makamları Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, 'darknet' adı verilen gizli internet ağında işlettiği pedofili siteleri ile dünya çapında binlerce kişiye yasaklı pornografik videolar ve resimler sağladığından şüphelenilen bir kişinin tutukladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2020 Pazartesi, 15:57
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Uluslararası polis raporlarına göre, 7 Temmuz'da Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarında tutuklanan 40 yaşındaki şüpheli, dünya çapında çocuklara karşı işlenen seks suçlarıyla mücadele eden yetkililerin "en çok arananlar" listesindeki 10 hedeften biri.


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