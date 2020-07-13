Dünya çapında en çok aranan 10 pedofili şüphelisinden biri yakalandı!

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 15:57

Uluslararası polis raporlarına göre, 7 Temmuz'da Fransa'nın Bordeaux kenti yakınlarında tutuklanan 40 yaşındaki şüpheli, dünya çapında çocuklara karşı işlenen seks suçlarıyla mücadele eden yetkililerin "en çok arananlar" listesindeki 10 hedeften biri.

